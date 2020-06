Lido di Classe: revocato il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare alla foce del Savio

E’ stato revocato il divieto temporaneo di balneazione istituito ieri, martedì 10 giugno, nel tratto di mare di Lido di Classe da 250 metri a nord del molo nord foce Savio al piede del molo nord foce Savio, in quanto le analisi microbiologiche eseguite sugli ultimi campioni di acqua prelevati dalla struttura oceanografica Daphne hanno dato esito favorevole relativamente al rispetto dei valori delle concentrazioni di enterococchi intestinali ed escherichia coli nei parametri previsti dalla legge, come comunicato oggi al Comune dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna. I superamenti dei valori limite dei giorni scorsi sono da intendersi riconducibili alle intense piogge che si sono verificate in Emilia Romagna, che hanno provocato piene importanti dei fiumi e dei canali che poi sfociano in Adriatico.