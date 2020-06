Sindaco De Pascale su blocco progetti Tozzi Green Ravenna: “Vicenda inaccettabile”

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, è intervenuto in merito al blocco dei due progetti della Tozzi Green di Ravenna per la produzione di energia eolica in Puglia.

“Trovo la vicenda inaccettabile” ha dichiarato De Pascale, spiegando le ragioni della sua presa di posizione: “Così non va proprio. Non solo si bloccano le attività estrattive del nostro gas naturale, pur ottenuto in condizioni di totale sicurezza e tutela ambientale, costringendoci ad importarlo da altri paesi, ma vengono ostacolati anche i progetti che prevedrebbero di raddoppiare la produzione di energia rinnovabile in pochi anni, promuovendo e sostenendo progetti green.

Ancora una volta, come segnaliamo da ormai diversi anni, finora totalmente inascoltati, manca un piano serio di transizione energetica, che preveda una riduzione graduale e ragionata dell’utilizzo delle fonti fossili, privilegiando quelle nazionali, fino al raggiungimento dell’utilizzo esclusivo di fonti rinnovabili. Fra atteggiamenti populisti della politica sul gas e burocrazia cieca sulle rinnovabili questo Paese rischia di non avere speranze”.