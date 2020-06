Ausl Romagna. Dal 15 giugno 2020 Tac e risonanze magnetiche si prenotano tramite CUP

Ausl Romagna informa che cambiano le modalità di prenotazione di Tac e Risonanze Magnetiche con classe di priorità “B”, cioè non urgenti ma prioritarie. Da lunedì 15 giugno 2020 infatti la prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite CUP. I cittadini quindi non dovranno più recarsi presso le segreterie dei servizi di Radiologia dell’AUSL ma utilizzare i canali di prenotazione aziendali (CUP, CUPtel, cupweb, FSE).

A questo proposito Ausl Romagna informa che sempre da lunedì 15 giugno sarà ampliato l’orario del servizio CUPTEL per prenotare, spostare, disdire prestazioni specialistiche, o per richiedere informazioni in merito. I cittadini potranno telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.30 – nella giornata del sabato dalle 7.30 alle 18, sia per quanto riguarda prestazioni Servizio sanitario Nazionale numero verde 800002255, sia per quanto riguarda prestazioni in Libera Professione numero verde 800004488.

Rispetto alle prestazioni di cui sopra, si precisa che fanno eccezione le RM del cuore- ArtroRM- RM multiparametrica della Prostata- TC cuore- TC colon, in tutte le classi di priorità: solo queste prestazioni di diagnostica continueranno ad essere prenotabili presso le segreterie dei servizi di Radiologia.

Questa nuova modalità, adottata in osservazione di indicazioni regionali relative alle modalità di accesso alle prenotazione, consente di evitare ulteriori passaggi degli utenti nelle strutture sanitarie ed è quindi finalizzata a favorire, per quanto possibile, l’utilizzo dei canali di prenotazione telematici.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese. Si ricorda che l’Azienda USL sta attualmente recuperando le prestazioni di specialistica ambulatoriale a suo tempo prenotate dai cittadini ma la cui erogazione era stata bloccata dall’11 marzo scorso, a seguito del diffondersi dell’infezione da Coronavirus. Questi cittadini non devono nuovamente prenotare perché vengono chiamati direttamente dall’Azienda o dai soggetti della Sanità Privata presso i quali le prestazioni erano state prenotate, per riprogrammare la prestazione. Così come stanno venendo richiamati dall’Azienda anche le persone che devono recuperare le prestazioni legate agli screening oncologici.

Prestazioni di laboratorio prenotabili solo tramite CUP. Si ricorda inoltre che anche l’ accesso agli esami di laboratorio, in tutti i punti prelievo dell’Ausl Romagna, avviene solo su prenotazione tramite CUP. Pertanto non si eseguono più prelievi del sangue ad accesso diretto e nessun utente può presentarsi ai centri prelievo senza prenotazione.

Modalità di prenotazione ed accesso agli sportelli. L’Azienda continua a raccomandare di NON recarsi fisicamente ai Cup e agli sportelli aziendali, bensì di utilizzare tutti i possibili strumenti alternativi (principalmente Cuptel e Fascicolo Sanitario Elettronico), o comunque, se proprio indispensabile, recarsi agli sportelli prendendo un appuntamento.

Per evitare assembramenti e disciplinare gli accessi è importante che i cittadini si presentino all’appuntamento sempre all’orario stabilito. Arrivare in anticipo rispetto all’orario previsto può creare inevitabili occasioni di contatto tra le persone e la formazione di code, con i disagi che ne conseguono, soprattutto per le persone più fragili.

Si ricorda inoltre che chi ha un appuntamento deve presentarsi da solo: la presenza di un accompagnatore è consentita per i minorenni, per le persone con disabilità o che necessitano di assistenza. Numero Verde CUPTELL 800002255 , dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 , mentre il sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 13 .