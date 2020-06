Ceff Faenza amplia gamma servizi e campo d’azione per far fronte all’emergenza Covid-19

L’Unità Operativa Pulizie civili e industriali della cooperativa sociale Ceff di Faenza ha continuato a operare anche in periodo di lockdown, essendo attività autorizzata. Purtroppo in questo periodo è stata obbligata a ridurre il normale lavoro per la sospensione della produzione da parte di diversi clienti.

L’impegno quotidiano meno pressante ha permesso di progettare un ampliamento della gamma dei servizi e di allargare il proprio campo di azione alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. In particolare l’attenzione è stata centrata sulla sanificazione, per rispondere alle richieste dei clienti durante il periodo della pandemia.

Sono state completate le procedure per acquisire le certificazioni amministrative e si è messo mano all’organizzazione dei servizi. È stato, poi, svolto un attento lavoro di selezione dei prodotti e delle attrezzature di sanificazione sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute che ha diramato un decalogo di precauzioni e buone pratiche per contenere i rischi correlati all’infezione da nuovo coronavirus. Il punto 6 del decalogo, denominata “Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol” fa esplicito riferimento alla disinfezione con prodotti specifici ad azione virucida. La selezione dei prodotti è stata fatta per disporre di disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (PMC), necessari per fare corretta disinfezione e sanificazione.

Grande attenzione è stata data inoltre alla formazione del personale che in questo periodo è stato impegnato in importanti attività di formazione per approfondire il tema della sanificazione negli ambienti di lavoro, le caratteristiche del servizio e le corrette modalità di realizzazione, al fine di identificare le migliori e più sicure modalità di intervento.

La formazione ha coinvolto i responsabili del servizio in seminari di approfondimento in video conferenza organizzati a livello nazionale sui temi della sanificazione ambientale e della relativa certificazione, sulla sanificazione e prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro. Un gruppo selezionato di personale addetto al settore ha frequentato, sempre nella modalità di formazione a distanza, un corso di 12 ore espressamente programmato da IreCoop Emilia-Romagna per Ceff su “principi e tecniche di sanificazione”.