FIAB Ravenna ospite alla videoconferenza sulla Mobilità post Covid

Mercoledì 17 giugno FIAB Ravenna sarà presente come invitata all’incontro in videoconferenza organizzato dal Circolo PD D’Attorre sul tema della Mobilità post Covid.

Andrea Navacchia, Presidente di FIAB Ravenna e Nicola Scanferla, Mobility Manager del Comune di Ravenna, intervistati da Andrea Tarroni, parleranno di come il Decreto Rilancio sostiene e incentiva la nuova idea di mobilità e come si inserisca nel contesto delle scelte peraltro già anticipate dal Comune di Ravenna nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

“L’emergenza Covid ha profondamente cambiato le esigenze di mobilità introducendo la necessità di garantire il distanziamento sociale e la certezza che gli spostamenti non diventino un’occasione di trasmissione del virus – commentano da FIAB Ravenna -. Come più volte in questi mesi è stato sostenuto da Alessandro Tursi, Presidente di FIAB Nazionale e Vicepresidente di ECF European Cyclists Federation, abbiamo la possibilità di trasformare questa emergenza in un’opportunità affinchè si riveda tutto il sistema della mobilità in un’ottica più sostenibile e FIAB è il più autorevole interlocutore delle Istituzioni su questo tema”.

I riferimenti per il collegamento sono presenti nella pagina FB di FIAB Ravenna