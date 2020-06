Da Faenza a Oriolo. Sabato 20 giugno torna l’appuntamento con “Di Torre in Torre”

Sabato 20 giugno torna la camminata non competitiva “Di Torre in Torre” organizzata dalle associazioni Torre di Oriolo e Leopodistica di Faenza. L’appuntamento è alle ore 16 alla Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo, dove ci si potrà iscriversi alla manifestazione e dalle ore 17 prendere il via con partenze ogni 15 minuti per evitare assembramenti lungo il percorso.

La camminata si svolge su un percorso asfaltato di 10 km all’interno della campagna faentina e si conclude alla Torre di Oriolo dei Fichi, dove è prevista la possibilità divisitare gli interni del fortilizio medievale e, al calar del sole, gustare un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio. Non è prevista per la camminata nessuna chiusura o regolamentazione particolare del traffico: sia all’andata che al ritorno ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada ed è responsabile in prima persona del proprio comportamento e della propria salute.

I partecipanti hanno l’obbligo di portare con sé la mascherina, che dovrà essere indossata per effettuare l’iscrizione in piazza del Popolo e all’arrivo alla Torre di Oriolo per fare la fila alla cassa e per ritirare il cibo. In queste circostanze dovrà comunque sempre essere mantenuta una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Durante la camminata non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, purché venga mantenuta una distanza minima di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona. Saranno presenti i volontari della Protezione Civile durante tutto l’evento per garantire il corretto distanziamento sociale e il rispetto altrui.

Dopo la visita alla Torre di Oriolo e l’aperitivo al tramonto, per chi volesse tornare in città a piedi ci sarà la suggestiva camminata di ritorno “sotto le stelle” lungo lo stesso percorso. In questo caso ogni partecipante dovrà dotarsi di un abbigliamento e una dotazione di luce idonei a essere visibile nel buio. Per chi vorrà fare solo la camminata di andata potrà organizzarsi con mezzi propri.

La partecipazione alla camminata è gratuita. L’aperitivo, aperto a tutti e comprensivo di un calice di vino e una golosa piadina in abbinamento, avrà un costo di 7 eurocon il tagliandino consegnato al punto di partenza. Un piccolo punto ristoro sarà attivo per chi vorrà arricchire l’aperitivo con altri prodotti tipici del territorio.

La passeggiata si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo. Informazioni e iscrizioni: leo.callini@gmail.com – 339 8854372. Per info ristoro alla Torre di Oriolo:info@torredioriolo.it – 333 3814000.