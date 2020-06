Pedalata dei pipistrelli e due giorni di attività all’aria aperta a Casa Monti di Alfonsine

Sabato 20 e domenica 21 giugno Casa Monti di Alfonsine promuove diverse iniziative per scoprire il territorio in piena sicurezza stando all’aria aperta. Sabato alle ore 15 è in programma il laboratorio “E tu che esploratore sei?”, un’attività per trascorrere un pomeriggio nel giardino di Casa Monti creando personaggi e avventure fantastici, sempre in sicurezza. L’attività è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria per poter garantire il rispetto delle distanze.

Domenica 21 giugno alle ore 9 partirà la pedalata dei pipistrelli, alla scoperta del territorio, in collaborazione con Ciclo Guide Lugo e Slow Bike Tourism. Dopo la partenza in bici da Casa Monti la prima tappa sarà la casa dei pipistrelli all’argine del Reno. Passando il traghetto è prevista una sosta al Museo NatuRa di Sant’Alberto, che si potrà visitare, per proseguire alla volta della Fornace Violani, nella Riserva Naturale di Alfonsine. Alle 13 picnic in riserva e il rientro si potrà fare in autonomia o accompagnati.

Alle ore 15 partiranno alcune attività dedicate alla riserva e alla sua biodiversità, per trascorrere qualche ora all’aperto. Attività gratuite ma su prenotazione.

Per partecipare alla giornata di domenica è possibile richiedere il noleggio della bici e il cestino da picnic con prodotti del territorio. Si può prenotare anche solo il picnic e il laboratorio pomeridiano.

Per la pedalata e il picnic prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 giugno.

Per informazioni e prenotazioni: 0545 38149 (dalle 9 alle 13) casamonti@atlantide.net

https://www.facebook.com/casamontialfonsine/