Ausl Romagna: riapre il Punto di Primo Intervento per 12 ore al giorno a Cervia. Sindaco Medri: non basta, serve un Pronto Intervento h24

Ausl Romagna comunica che riprende da domani, venerdì 19 giugno, l’attività del Punto di Primo Intervento di Cervia (presso la struttura ospedaliera “San Giorgio”), che era stata sospesa nel periodo dell’emergenza covid, sia per motivi di sicurezza dell’utenza sia per poter destinare tutto il personale possibile alla presa in carico dei pazienti affetti da coronavirus. L’evolversi positivo, almeno al momento, dell’infezione, consente ora la riapertura del servizio: il Punto di Primo Intervento sarà dunque operativo, al momento nelle 12 ore diurne.

L’Ausl Romagna, si legge in una nota, è impegnata “nel reperimento di personale medico e sanitario con l’obiettivo di estendere, non appena possibile, l’operatività del servizio sulle 24 ore. Nel frattempo è stato potenziato il servizio di Emergenza Territoriale 118 con l’aggiunta di una ulteriore ambulanza, sulle 12 ore notturne, che rappresenta una ulteriore copertura e sicurezza per il territorio cervese. Si ricorda comunque che l’utenza può eventualmente rivolgersi al Pronto Soccorso di Ravenna o al Punto di Primo Intervento di Cesenatico. Si rammenta infine che, proprio domani, prende il via anche il servizio di Guardia Medica Turistica, con ambulatori sia presso la struttura “San Giorgio” che nelle sedi di Pinarella e Milano Marittima, ai quali è possibile rivolgersi previo appuntamento telefonando al recapito 800.244.244 (quest’anno non è previsto l’accesso diretto).”

Il Sindaco Massimo Medri sulla riapertura del Punto di Primo intervento di Cervia

“In queste settimane abbiamo sollecitato più volte l’AUSL Romagna per il ripristino del Punto Intervento e la ringraziamo per aver riattivato il servizio anche se in maniera ancora insufficiente alle esigenze di una località turistica importante. Auspichiamo comunque come richiesto nella lettera inviata alla dirigenza, che avvenga celermente anche il ripristino del servizio h24. Cervia è una città ad alta vocazione turistica, la terza in Emilia-Romagna per numero di presenze e anche se quest’anno è stato ritardato l’ avvio della stagione per ovvie ragioni, non può essere assolutamente soddisfacente accogliere i tanti turisti con un servizio dimezzato. È fondamentale per questa città la presenza di un Pronto Intervento h24, che possa essere sempre a disposizione di cittadini e turisti. Stiamo puntando anche dal punto di vista promozionale sull’immagine della città sicura e anche per questo dobbiamo avere attivi tutti i servizi sanitari, specie in una stagione difficile come questa, per il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini.”