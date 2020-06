Come il Covid-19 ha cambiato la qualità dell’aria in Pianura Padana: i risultati dello studio di Life PrepAir

Venerdì 19 giugno alle 11.30, in contemporanea con il tavolo politico degli Assessori Bacino Padano, in diretta attraverso il canale youtube del progetto LIFE PrepAIR,verranno presentati i risultati dello Studio preliminare degli effetti delle misure COVID-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano.

Lo studio, realizzato dai partner del progetto LIFE PrepAIR, si occupa dell’andamento della qualità dell’aria nel bacino del Po nel mese di marzo 2020, nel periodo in cui sono progressivamente entrate in vigore le misure di contenimento dell’epidemia.

Una condizione completamente inedita che, nella sua tragicità, ha creato un’occasione per studiare le complesse dinamiche della qualità dell’aria in una delle aree più critiche d’Europa, quella del Bacino Padano, che purtroppo è anche tra le aree più drammaticamente colpite dall’emergenza sanitaria.

Come detto il primo studio si occupa di osservare e interpretare quanto successo nel mese di marzo; nei prossimi mesi verrà pubblicato un ulteriore approfondimento riferito al mese di maggio.

Nel dettaglio: Marco Deserti, della Regione Emilia-Romagna, presenterà le finalità del lavoro, il riassunto dei principali risultati e i prossimi sviluppi; Stefano Bande, di Arpa Piemonte, illustrerà analisi dei dati, QA, meteo e modellistica; Guido Lanzani, Arpa Lombardia, illustrerà la valutazione delle variazioni emissive.

Per iscriversi all’evento facebook: https://www.facebook.com/events/348567002773833.

Per seguire la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=SF3sUk_Hols&feature=youtu.be.