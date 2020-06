Enrico Mazzolani: abbiamo chiesto alla Regione impegni per progetti ambientali a Cervia

“Abbiamo approfittato della presenza dell’Assessora Irene Priolo per mostrarle il Progetto da 900 mila euro, già finanziato con risorse comunali, delle Porte Vinciane. Le abbiamo inoltre evidenziato il problema del lungo canale lato Milano Marittima che necessita di un intervento di riqualificazione, e dell’innalzamento delle barriere in difesa dall’ingressione marina, come già fatto a Borgomarina. È un progetto dal valore di 1 milione e 800 mila euro, per questo abbiamo approfittato della presenza della Assessora per chiederle un supporto e un contributo dalla Regione per la realizzazione di questo stralcio. Abbiamo poi accompagnato l’Assessora Irene Priolo alla Colonia Varese di proprietà della Regione per chiedere un intervento: infatti come Comune vorremmo recuperare la pineta antistante e renderla pubblica e per questo chiediamo all’ente l’utilizzo gratuito della Pineta. Inoltre vi è la necessità di mettere in sicurezza la struttura della Colonia sempre di proprietà della Regione, e pertanto abbiamo chiesto all’Assessore di adoperarsi in tal senso. La realizzazione di un parco pubblico e la valorizzazione di questo luogo all’ingresso della città è un’opera importante non solo per il benessere degli abitanti, ma per l’immagine della città.” Così l’Assessore Comunale Enrico Mazzolani a margine della visita a Cervia dell’Assessora regionale all’ambiente Priolo.