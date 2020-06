Cervia, ben 1.240 giovani alberi con l’intervento di forestazione nel Parco Naturale realizzato grazie a Coop Alleanza 3.0

Oggi, 19 giugno, è stato inaugurato l’intervento di forestazione realizzato nel Parco Naturale di Cervia, che ha portato alla piantumazione di 1.240 giovani alberi grazie all’iniziativa “Un nuovo socio un nuovo albero” di Coop Alleanza 3.0 che rientra nella Campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente. L’evento si è tenuto alla presenza di Massimo Medri, Sindaco di Cervia, di Chiara Tiozzi, Responsabile del Parco Naturale di Cervia, di Edy Gambetti Vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, e di Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2.

Un progetto quello realizzato nel Parco Naturale di Cervia che ha donato nuovo “ossigeno” ad un’area che nel luglio 2019 è stata duramente colpita da una tromba d’aria, che ha distrutto buona parte della pineta, e che quindi costituisce un fondamentale tassello nel ripristino di un patrimonio naturale inestimabile andato perduto. Il Parco Naturale di Cervia è infatti un sito molto rilevante a livello ambientale e naturale: costituito da una pineta di circa 27 ettari che si estende fino a Milano Marittima e rientra all’interno di un SIC (Sito di Importanza Comunitaria).

“È un momento particolarmente importante – ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri – perché rappresenta il simbolo della rinascita, anzi di una duplice rinascita: quella relativa alla tromba marina che il 10 luglio 2019 sconvolse la nostra località e quella del rilancio dopo avere vissuto giorni bui e difficili. Stiamo ritornando a vivere i grandi spazi aperti della nostra città e a godere della salubrità dei nostri immensi ambienti naturali, dove trascorrere di nuovo momenti di serenità. Siamo fiduciosi nel futuro perché la vocazione di ‘Cervia città aperta e sicura’ può contare su pinete, parchi e giardini, fruibili in piena sicurezza e rispettando le regole, che sono grandi risorse per la comunità, il turismo e la qualità della vita per i cittadini e gli ospiti della nostra località. Un sentito ringraziamento a Coop Alleanza 3.0 e alla Campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente, che hanno dimostrato una grande sensibilità ambientale e hanno permesso che il Parco naturale potesse risorgere e trasmettere nuovamente un senso di tranquillità e di serenità, in cui si percepisce la gioia della ripartenza e della natura che si rigenera. È questa una testimonianza di quanto il nostro straordinario patrimonio boschivo sia nel cuore di tante realtà e grazie anche a queste iniziative, siamo fiduciosi nella rinascita completa della pineta. È l’inizio di un percorso per valorizzare il nostro ‘tesoro verde’, unico sulla costa, che porterà alla realizzazione del progetto di un grande Parco Urbano.”

L’intervento di piantumazione ha interessato 4 aree tra loro contigue, le specie arboree scelte sono tutte autoctone, coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche dell’area, tra le quali: il pino, l’acero campestre, il frassino e l’orniello.

Il consorzio che gestisce il parco naturale e le cooperative che lo compongono sono da sempre impegnate nella tutela dell’ambiente, nell’educazione ambientale e nella diffusione e valorizzazione della biodiversità e hanno accolto con entusiasmo il progetto proposto, collaborando alle attività di recupero delle aree verdi e nel mantenimento dell’intervento eseguito con le opere di manutenzione necessarie. Il parco naturale è un’area dove grandi e piccoli possono non solo conoscere la flora e fauna locale, ma anche capire come si possa attraverso stili di vita sostenibili contribuire al suo mantenimento per questo negli anni sono state attivate diverse azioni con incontri con esperti, laboratori e visite guidate tematiche. Dal 23 maggio 2020 è nuovamente possibile per i residenti e i turisti accedere al Parco e poter quindi ammirare questo importante progetto reso possibile dalla sinergia delle diverse realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione.

L’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 “Un nuovo socio un nuovo albero” rientra nella Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente

“Il progetto di Coop Alleanza 3.0 è nato come segno concreto ai tanti giovani impegnati per l’ambiente e ai Fridays for Future, in un momento in cui i temi legati al corretto utilizzo delle risorse del pianeta sono centrali e decisivi per il nostro futuro. La nostra Cooperativa ha sempre posto grande attenzione ai temi ambientali – dichiara Edy Gambetti Vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 – cercando anche di informare e educare i consumatori verso stili di vita e di consumo più sostenibili. Lo scorso anno abbiamo fatto un importante investimento a favore di “Un nuovo socio un nuovo albero” e delle sue diverse fasi: l’intervento di Cervia è il primo di tre interventi previsti e finanziati dall’iniziativa. Infatti, sono in arrivo altre due riforestazioni: al Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia – dove ci si occuperà anche della prevenzione degli incendi – e al Parco del fiume Brenta, nel Vicentino – dove la piantumazione interesserà le sponde del fiume con specie autoctone -. Si tratta di un primo passo che porterà alla messa a dimora complessivamente di oltre 3.200 alberi, che rigenereranno spazi naturali andando a rappresentare il rapporto concreto, profondo e duraturo che vogliamo stringere con le nuove generazioni, e in particolare con i ragazzi che hanno scelto di diventare soci Coop”.

“Come AzzeroCO2 ci impegniamo costantemente in progetti che mettono in relazione enti locali, imprese e cittadini – dichiara Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2 – Per questo siamo davvero felici che grazie alla collaborazione con Coop Alleanza 3.0 siamo riusciti a far rinascere un’area, come quella del Parco Naturale di Cervia, che è parte fondamentale del patrimonio naturale del nostro Paese. E siamo ancora più orgogliosi del fatto che oggi questa area sia nuovamente fruibile dalla collettività perché siamo assolutamente convinti che agire per migliorare il benessere di tutti costituisca una strategia vincente per aiutare anche il nostro Pianeta.”