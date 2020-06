Ravenna, Davoli srl dona mille mascherine all’Associazione nazionale Carabinieri e a Radio Club Mistral

Nel corso di un incontro svoltosi questa mattina nella propria sede, la società Davoli srl, operante nel settore dell’autotrasporto e nello specifico fornitore ufficiale di GLS corriere espresso nelle sedi di Ravenna e di Imola, ha donato mille mascherine alle due associazioni che in convenzione con la Polizia locale svolgono diverse attività a favore della cittadinanza e di protezione civile: l’Associazione nazionale Carabinieri e Radio Club Mistral.

La Davoli ha contattato il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Polizia locale, esprimendo il desiderio di fare questa donazione, avvenuta alla presenza di rappresentanti delle due associazioni.

“In un periodo così difficile per tutti – ha detto l’amministratore unico della Davoli Carmelo Lauria – dove tutti noi (istituzioni, imprese e famiglie) siamo chiamati ad agire responsabilmente e soprattutto ad unire le nostre forze contro un male che ha lasciato e lascerà segni indelebili nella vita di ognuno, ci sembrava doveroso essere parte attiva al sostegno di tutti coloro che ogni giorno, attraverso il proprio impegno, cercano di garantire la sicurezza di noi cittadini”.

Il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri Isidoro Mimmi e il segretario generale di R. C. Mistral Flavia Sansoni hanno espresso i loro più sinceri ringraziamenti alla Davoli, così come il vicesindaco Eugenio Fusignani, che ha sottolineato: “Gesti come questo sono una delle più belle espressioni di quel senso di responsabilità sociale d’impresa che nel nostro territorio quotidianamente spinge tanti sensibili imprenditori privati a sostenere fattivamente i cittadini delle comunità nelle quali operano. Per questo ringrazio di cuore la società Davoli”.