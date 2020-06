Dal 23 giugno l’Ispettorato Micologico di Ravenna riapre su appuntamento

Da martedì 23 giugno riprende l’attività di consulenza e controllo dei funghi presso lo sportello micologico di Ravenna, sede del CMP (via Fiume Montone Abbandonato, 134), che sarà aperto nella sola mattinata del martedì.

L’attività sarà svolta esclusivamente su appuntamento allo scopo di osservare le misure di distanziamento necessarie a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Per prenotare è possibile telefonare dalle 8.30 alle 12.30 al numero 0544.286698 con almeno 24 ore di anticipo, escluso sabato mattina e festivi.

Si ricordano le seguenti indicazioni da rispettare per l’accesso alla sede: presentarsi all’appuntamento con la mascherina, rispettare la puntualità prevedendo un anticipo sull’orario di massimo 15 minuti per evitare assembramenti, non recarsi all’appuntamento accompagnati, non presentarsi se la temperatura corporea è superiore ai 37°C oppure se si è affetti da raffreddore o tosse.