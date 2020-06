Camera di Commercio Ravenna, Green Public Procurement: seminario sui requisiti minimi ambientali

In collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna ed Ecocerved, le Camere di Commercio organizzano due webinar formativi rivolti alle imprese sulle opportunità dei Green Public Procurement e la promozione degli acquisti verdi. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le informazioni utili per consentire alle imprese di cogliere le importanti opportunità del GPP e, al contempo, avviare un confronto con le stazioni appaltanti chiamate a promuovere il mercato dei cosiddetti acquisti verdi. I GPP-Green Public Procurement sono degli strumenti, introdotti in ambito europeo, per far sì che le pubbliche amministrazioni si orientino verso gli Acquisti Verdi e cioè quei beni e quei servizi che rispettano l’utilizzo delle risorse e l’ambiente. Sono strumenti per traghettare l’economia verso l’innovazione dei processi e dei prodotti, anche nella nuova logica di circolarità dei processi produttivi. e favorire, al contempo, la competitività delle imprese. Per andare in tale direzione il nuovo codice degli Appalti (art. 34 del Dlgs. 50/2016) ha reso obbligatoria l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) che le pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara. I CAM riguardano diverse filiere, tra queste quelle del tessile, delle pelli e calzature, dell’arredamento per interni, dell’edilizia, della ristorazione collettiva. Le date dei seminari on line sul tema sono martedì 23 giugno (ore 9-13) e giovedì 25 giugno (ore 9-13). La partecipazione è gratuita previa iscrizione direttamente sui siti camerali, con possibilità di porre quesiti in via anticipata. Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento online. Relatore è l’esperta Simona Faccioli, direttrice di ReMade in Italy). A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici presentati. Approfondimenti: https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna. I seminari sono organizzati e rientrano nell’ambito del progetto del Fondo di Perequazione “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” finanziato da Unioncamere italiana.

Per le Camera di Commercio di Ferrara, Ravenna e Romagna il seminario si tiene domani martedì 23 giugno.