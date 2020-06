Ravenna, Giornate FAI all’aperto del 27 e 28 giugno 2020 con visite alla Pineta Ramazzotti di Lido di Dante

La Delegazione FAI di Ravenna partecipa alle Giornate FAI all’aperto che si terranno il 27 e il 28 giugno 2020 presso la Pineta Ramazzotti di Lido di Dante (Viale Paolo e Francesca – Lido di Dante).

I volontari FAI accompagneranno i visitatori un luogo unico del nostro territorio comunale, un parco che dalla catastrofe è passato alla rinascita e ben simboleggia i difficili tempi in cui ci troviamo: si visiterà la Pineta Ramazzotti fino alla foce del Bevano. La pineta Ramazzotti risale al 1881, quando cominciarono i lavori di rimboschimento con pino marittimo. Nel 2012 un enorme incendio ha devastato circa 65 ettari di vegetazione: oggi le zone percorse dal fuoco sono rinate in maniera spontanea e alcune specie si sono addirittura avvantaggiate dei nuovi spazi aperti: orchidee, rapaci e rettili e il succiacapre, un rondone notturno proveniente dall’Africa che nidifica a terra. La pineta rientra oggi nelle zone protette del Parco del Delta del Po e costituisce uno degli ambienti di maggior valore naturalistico dell’intero litorale adriatico.

Le giornate si articoleranno in tre visite guidate (per gruppi di 12 persone) sia sabato 27 che domenica 28 giugno al mattino, che avranno la durata di 1 ora e trenta minuti circa: il primo gruppo con ritrovo alle 8.30; il secondo gruppo con ritrovo alle 9.30 e il terzo gruppo con ritrovo alle 10.30.

Al di fuori delle visite guidate nei suddetti orari non sarà permesso accedere alla Pineta (neanche singolarmente).

L’evento è in collaborazione con il reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina che guiderà i visitatori nel percorso. Sempre dai Carabinieri verrà donata a tutti i partecipanti una pubblicazione relativa alle pinete e alle dune della nostra costa.

Per ragioni legate all’emergenza sanitaria e alla necessità di un rigoroso controllo, la partecipazione alle visite delle giornate FAI sarà possibile solo su prenotazione obbligatoria da effettuare on line a partire dal 23 giugno su www.giornatefai.it fino ad esaurimento posti (le prenotazioni chiuderanno alle 15.00 di venerdì 26 giugno).

Per il rispetto delle caratteristiche di evento di “raccolta pubblica di fondi a favore del FAI”, al momento della prenotazione online verrà chiesto un contributo per il FAI. Ogni visita è a contributo libero minimo a partire da 3€ per Iscritti e da 5€ per Non Iscritti. Il pagamento avverrà all’atto della prenotazione on line. Ai partecipanti verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner al fine di poter accedere alla visita, con diniego di ingresso a chi presenti una temperatura superiore o uguale a 37.5. È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 m); si richiede la massima puntualità e di presentarsi con scarpe adatte (percorso di circa 6 km), cappello, repellente insetti e crema solare.