Ravenna. Valle della Canna, Liverani (Lega) lancia allarme carenza acqua: tutelare avifauna

È Andrea Liverani della Lega, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, a chiedere a tutela dell’avifauna di immettere nuova acqua nella valle della Canna. In particolare, il consigliere chiede all’esecutivo di sollecitare il Comune di Ravenna e l’ente parco a “intervenire il prima possibile per far sì che il livello delle acque torni alla media ottimale”.

Nell’area, rimarca il leghista, “nella prima settimana dell’ottobre scorso si è verificata un’eccezionale moria di anatidi, anche di specie rare, presumibilmente per avvelenamento da botulino, un batterio che si sarebbe sviluppato nelle acque a causa del basso livello”. I volatili morti, prosegue, “ammonterebbero a 2.200, circa il 50 per cento dell’avifauna censita nella zona”.

“Ad oggi la valle versa nelle stesse condizioni dell’anno scorso: il livello dell’acqua supera di 10 centimetri lo zero idrometrico, quando invece dovrebbe raggiungere i 30 centimetri”, evidenzia poi l’esponente del Carroccio. A queste temperature, conclude Liverani, “si può dedurre che entro due settimane l’area, senza immissioni o piogge, sarà completamente secca, con il rischio che si ripeta la catastrofe dell’anno scorso: gli enti preposti sono già a conoscenza della situazione ma, ad oggi, non hanno ancora fatto nulla”.