Milano Marittima. Al via iniziativa per la rinascita del bosco con le melodie della grande orchestra “Città di Cervia” ”

Venerdì 10 Luglio p. v. alle ore 21, presso l’Arena dei Pini, all’interno dello Stadio dei Pini a Milano Marittima sarà lanciato il Crowdfunding a favore della pineta colpita dalla tromba marina esattamente un anno fa: una iniziativa che consentirà a cervesi, turisti ed amici di Cervia di partecipare alla ricostruzione della bellissima pineta di Cervia. La campagna di sensibilizzazione e di sottoscrizione sarà aperta da Irene Priolo assessora all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile della Regione Emilia e Romagna e dal sindaco di Cervia Massimo Medri. Sarà tenuta a battesimo dalla Grande Orchestra “Città di Cervia” diretta dal M° Fulvio Penso che offrirà un concerto.

La Grande Orchestra “Città di Cervia” è composta da circa 50 elementi, fra professionisti ed amatori, tutti diplomati e con una solida preparazione alle spalle, anche se molti si sono poi dedicati ad un’attività professionale diversa da quella musicale. Il sodalizio, nato 16 anni fa all’interno della locale Scuola Comunale di Musica, si è via via arricchito di elementi provenienti da tutta la Romagna ed alcuni anche da fuori di essa. L’Orchestra ha tenuto concerti in molte città d’Italia e all’estero ed ha inciso recentemente un cd dedicato alle più belle colonne sonore della storia del cinema.

“Nel Gennaio scorso- racconta Gastone Guerrini, presidente del sodalizio musicale cervese– alcuni ragazzi dell’Orchestra, evidentemente colpiti dall’evento meteorologico che ha così profondamente devastato il nostro patrimonio boschivo, hanno avanzato ai collegi la proposta di rendersi disponibili per uno o più concerti gratuiti in pineta o dove l’Amministrazione Comunale ritenesse per avviare una campagna di sensibilizzazione. Ho pensato che l’abbinamento giovani, musica e natura potesse costituire il miglior messaggio per la rinascita della nostra pineta. Ricordo quanto i cervesi hanno fatto in quella drammatica contingenza di un anno fa lavorando giorno e notte per ripristinare strade ed attrezzature turistiche, tanto da attirare l’attenzione e la simpatia di tutto il Paese. Questa nostra disponibilità si inserisce proprio in quel filone a conferma della determinazione e dell’amore dei nostri giovani per la loro terra.”

Il concerto, che sarà ad ingresso libero, vedrà anche la partecipazione straordinaria della soprano Nicoletta Zanini, cervese, notissima per la sua intensa attività artistica e didattica nei più importanti teatri del mondo.