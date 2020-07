Chiusura Pialassa Baiona dal 6 al 31 luglio: ecco tutti i divieti in vigore

Modalità di accesso e fruizione della pialassa Baiona dal 6 al 31 luglio, per consentire la realizzazione di un fondamentale intervento di tutela ambientale

Nel ricordare le modalità di accesso e fruizione della pialassa Baiona dal 6 al 31 luglio, per consentire la realizzazione di un fondamentale intervento di tutela ambientale, il Comune di Ravenna ribadisce che “si tratta esclusivamente di interventi di pulizia e asportazione di materiali non consoni e rifiuti presenti nella valle, compresa la demolizione di strutture di ricovero natanti semidistrutte e in precario stato di conservazione, nonché della raccolta di rifiuti ingombranti in genere quali barche semi-affondate, piattaforme eccetera. In vari e distinti luoghi sul perimetro esterno della pialassa Baiona interessato dall’intervento è stata rilevata la presenza di manufatti abusivi (ad esempio cavane ad uso ricovero barche, passerelle eccetera) oltre a resti e materiali di vario genere (fioriere, pali di padelloni, ancore in ferro, barche semi-affondate, boe) che causano il degrado dell’ambiente vallivo e sono pericolosi per la navigazione”.

Allo stesso modo l’Amministrazione sottolinea che “l’intervento, come appurato tramite sopralluoghi, non coinvolgerà le aree residuali nelle quali siano in corso nidificazioni di uccelli. L’improcrastinabile intervento di bonifica, pulizia e asportazione di materiali e rifiuti è il secondo di legislatura ed è naturalmente volto ad ottenere la piena e totale disponibilità delle aree. Tale operazione determinerà un notevole miglioramento e riqualificazione del contesto di insieme, migliorando le condizioni ambientali e naturali della pialassa e valorizzando la fruizione pubblica”.

Questo è e rimane l’obbiettivo strategico dell’Amministrazione “anche alla luce delle situazioni di criticità riscontrate negli ultimi mesi. Nella consapevolezza che questa operazione interferisce con alcune attività ordinarie, non bisogna dimenticare che si tratta di un’area ad alto interesse naturalistico, turistico ed economico, e quindi, anche con l’obiettivo che tutte le attività vi si svolgano in sicurezza, si ritiene doveroso mettere in campo questa azione”.

Dal 6 al 31 luglio saranno in vigore:

· il divieto a chiunque di accedere allo specchio d’acqua della pialassa Baiona, a piedi o in qualunque modalità (stivali, scafandri, mute da sub eccetera) o con l’ausilio di qualunque mezzo motorizzato o non motorizzato (barche, canoe eccetera);

· la sospensione temporanea del diritto di uso civico di pesca, per quanto riguarda la sola pesca dei molluschi bivalvi, in tutto il bacino della pialassa della Baiona (è lo stesso regolamento per l’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del comune di Ravenna a prevedere che il diritto di uso civico possa essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi di igiene o di tutela ambientale, ovvero durante il corso di lavori di interesse pubblico).

In base all’ordinanza resta consentito:

· l’accesso all’Isola degli Spinaroni secondo le modalità previste dall’accordo operativo sottoscritto tra Comune ed Anpi;

· l’accesso e l’utilizzo dei capanni da pesca, da caccia e similari, purché raggiungibili da terra, senza l’ausilio di imbarcazioni;

· l’accesso alle suddette aree esclusivamente ai mezzi ed al personale di servizio, delle forze di polizia, delle forze dell’ordine, degli enti di controllo e gestione dell’area, oltre che al personale coinvolto negli interventi previsti di pulizia e asportazione manufatti. In particolare la Polizia Locale svolgerà mirati servizi di vigilanza e controllo del rispetto dell’ordinanza.

Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sanzioni anche penali.