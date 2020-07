A Russi un corso di primo soccorso pediatrico: “La disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante”

Mercoledì 8 luglio (dalle 15:30 alle 18:00) al Parco di “Villa Bonarella”, Via Palazza, 7 a Russi è in programma il Corso informativo a numero chiuso di PRIMO SOCCORSO pediatrico: “La disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante”, organizzato dall’associazione culturale CONNESSIONI di Ravenna in collaborazione con la Pubblica Assistenza Città di Russi e il Patrocinio dei Comuni di Ravenna e di Russi.

“L’incontro, che vedrà la partecipazione di numerosi professionisti afferenti a diverse discipline (pediatria, infermieristica, psicologia e sociologia), è rivolto a mamme e papà, nonne e nonni – spiegano i coordinatori dott.ssa Maria Chiara Giordani e dott. Francesco Michele Paolucci – è strutturato attraverso un percorso dinamico che alterna momenti di tipo esperienziale (training sul manichino pediatrico) ad altri teorici e di rielaborazione dell’esperienza coinvolgendo così il livello motivazionale, emozionale, cognitivo e comportamentale. Uno spazio di apprendimento che permetterà ai partecipanti di acquisire esperienza non solo teorico-pratica del primo soccorso pediatrico ma anche di allargare la prospettiva agli aspetti emozionali dell’impatto psicologico nell’emergenza sanitaria.

L’associazione CONNESSIONI di Ravenna da anni realizza e promuove progetti (serate-incontro, conferenze pubbliche, workshop esperienziali) per valorizzare, realizzare e organizzare attività finalizzate alla promozione della Salute, diffondendo conoscenze scientifiche e favorendo la cultura dell’interdisciplinarità.

Programma multidisciplinare e relatori:

1. Introduzione dott.ssa Maria Chiara Giordani (Sociologia)

2. La disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante (teoria e pratica) Direttore sanitario P.A. Faenza: dott. Roberto Bertoni

Formatori ANPAS: Elveo Fabbri P.A. Russi, Giulio Nobili P.A. Faenza

3. Psicologia dell’emergenza dott. Francesco Michele Paolucci (Psicologia applicata)

Partecipazione solo su iscrizione (nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19): 347 68 94 066

Web: www.connessioni.org

FB Connessioni: https://www.facebook.com/connessioni.ass.culturale/

FB Il Teatro delle Emozioni: https://www.facebook.com/teatrodelleemozioni/