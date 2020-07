Ravenna. La Valle della Canna all’ordine del giorno della commissione consiliare Ambiente

Domani, mercoledì 8 luglio, alle 15, si riunirà in modalità telematica di videoconferenza, sia da remoto che in presenza, nella sala consiglio, la commissione consiliare 4 “Ambiente, sanità pubblica, qualità della vita”, presieduta dal consigliere Alvaro Ancisi.

La seduta sarà trasmessa in diretta sula pagina facebook del Comune.

All’ordine del giorno la presentazione del nuovo dirigente per la gestione sostenibile delle zone naturali e del verde urbano, Massimiliano Costa; la condizione della Valle Mandriole (o della Canna) in relazione allo stato di siccità: interventi in programma.