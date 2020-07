La tartaruga marina Fernanda prende il largo: liberata oggi dagli operatori del Cestha di Marina di Ravenna

È stata rilasciata in mare aperto oggi, giovedì 9 luglio, la Tartaruga marina Fernanda, detta Fanny, dagli operatori ambientalisti dell’associazione Cestha di Marina di Ravenna. La tartaruga è stata portata al largo con la motonave Elisa, a bordo, oltre agli operatori di Cestha, anche bambini e semplici cittadini invitati a prendere parte ad un momento magico, quello nel quale un animale marino ritrova la libertà dopo essere stato curato e accudito in cattività per il tempo necessario a ristabilirsi e tornare a nuotare nel proprio habitat.