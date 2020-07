Riapertura h24 del pronto soccorso di Cervia. Conficoni e Barattoni (PD): “Ottima notizia per tutto il territorio”

È stata annunciata la riattivazione del servizio di primo intervento h24 all’ospedale di Cervia. Il Partito Democratico cittadino aveva lanciato una petizione per ottenere la riapertura del servizio.

“Quella della riapertura del pronto soccorso di Cervia per 24 ore su 24 – hanno commentato il segretario comunale del PD Mauro Conficoni e quello provinciale Alessandro Barattoni – è un’ottima notizia e per questo vogliamo ringraziare il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’ASL Romagna per aver lavorato incessantemente per ripristinare un presidio fondamentale per una località turistica così importante. In queste settimane anche il Partito Democratico aveva sollecitato la ripresa del servizio. L’Ospedale San Giorgio è da sempre il riferimento principale per la tutela della salute dei cittadini e dei turisti di Cervia e in particolare nei mesi estivi, quando in città è presente un gran numero di visitatori, un punto di primo intervento diventa fondamentale. La medicina di prossimità è un obiettivo importante per garantire la sicurezza continua dei cittadini e, in particolare in questo caso, per poter fronteggiare le situazioni di minore criticità e bassa complessità con un appropriato livello di cure in maniera capillare sul territorio.”