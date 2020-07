Ravenna. Incontro Lega Nord con pescatori della Pialassa Baiona

Nella giornata di sabato 11 luglio 2020 s’è tenuto l’incontro tra esponenti della Lega Nord e pescatori della Pialassa Baiona. La cooperativa Baiona Viva, non invitata all’incontro, comunica di associare la quasi totalità degli operatori che esercitano professionalmente la pesca delle vongole nella Pialassa Baiona per il sostentamento di un centinaio di persone e rispettive famiglie.

Cooperativa Baiona Viva ha rilasciato il seguente comunicato stampa: “Ogni azione e iniziativa volte a tutelare le ragioni della nostra categoria, a fronte delle gravi difficoltà in cui siamo costretti ad operare, sono state e saranno sempre condotte alla luce del regolamento comunale per gli usi civica di pesca da cui la nostra attività professionale è legittimata, esclusivamente presso le sedi istituzionali competenti, grati alle forze politiche che ci hanno sostenuto o che vorranno concretamente sostenerci in queste sedi”.