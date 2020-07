L’acqua del mare della riviera ravennate e cervese è ovunque eccellente: i risultati del bollettino di Arpae

Sono di due giorni fa gli ultimi dati di monitoraggio forniti da Arpae Emilia Romagna relativamente allo stato di balneabilità delle acque che lambiscono la riviera romagnola. In particolare, a Ravenna e Cervia, nei numerosi punti di campionamento presi in considerazione, è stata rilevata la presenza di acque pulite e salubri, con valori di Escherichia Coli e Enterococchi ampiamente al di sotto della norma. Il limite per il primo paramentro è di 500 (MPN/100ml) e per il secondo di 200 (MPN/100ml). Sia nel ravennate che nel cervese, i valori si sono attestati in entrambi i casi sotto la soglia di 10 (MPN/100ml).

Il campionamento programmato ha fatto rilevare acque definite Eccellenti in ogni punto saggiato.