Ravenna. Alla sede di Cestha Happy Hour con le tartarughe marine

Venerdì 24 luglio 2020 dalle 18,30, alla sede Cestha (via Molo Dalmazia 49), si terrà un happy hour in compagnia delle tartarughe marine.

I ragazzi di Cestha informano che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 obbliga l’associazione a rivedere le modalità di apertura al pubblico che, per le prossime settimane, annovereranno il format delle visite guidate per gruppi ristretti (massimo 8 persone) ed esclusivamente su prenotazione.

La visita sarà interamente accompagnata dai ricercatori del centro e si potrà assistere al pasto di alcune delle tartarughe in cura. Quest’ultimo aspetto sarà utilissimo per capire come la plastica o altri rifiuti che produciamo quotidianamente possono essere dannosi per le tartarughe marine.

Ai partecipanti sarà richiesto un contributo in devoluzione (15 euro) che andrà a sostenere i costi di cura e terapia delle numerose tartarughe salvate ogni anno.

Simone, tra i responsabili del centro, fa il punto della situazione sui lavori in corso: “Essendo stata rinviata l’apertura del centro causa pandemia, abbiamo colto l’occasione per ampliare gli impianti e le vasche. I lavori non sono ancora ultimati, ma all’80% sono stati completati. Questo ci permette di accogliere i primi gruppi e di avere magari meno spazio per le persone, ma tanto per gli animali”.

Questo happy hour potrebbe avere un seguito, come ci conferma Simone: “E’ un evento in forma sperimentale e potrebbe essere ripetuto. Avremo una visita guidata di un’ora, spiegando ai visitatori le problematiche che hanno incontrato gli animali e che li hanno portati a ricevere le cure di Cestha. In occasione della visita sarà possibile avvicinarsi e capire come, i nostri gesti, possono influenzare l’ambiente marino. Ogni giorno ci scontriamo con almeno 4-5 casi di tartarughe o animali che hanno ingoiato plastica trasparente, bottigliette di plastica e via discorrendo”.

Perché l’idea dell’happy hour? “Alcune pazienti ricevono il pasto a quell’ora (18,30) e quindi sarà possibile assistere a questi momenti in chiave educazione ambientale. Magari non tutte le persone immaginano che, se una tartaruga marina mangia seppia, non è detto riesca a distinguerla da una sportina di plastica, molto simile per lei alla semplice vista”.