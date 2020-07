Ravenna. Divieto di accesso alle dighe foranee e moli guardiani in caso di temporali con raffiche di vento

In seguito alla ricezione di una “Allerta meteo” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 053/2020 nel periodo compreso dal giorno 22.07.2020 alle ore 12:00 al giorno 24.07.2020 alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici: per il pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, sono previsti temporali anche di forte intensità sulle aree di pianura con associate raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera-notte.

Anche per giovedì 23 luglio si prevedono rovesci temporaleschi localmente forti a partire dalla seconda parte della giornata, che interesseranno i settori appenninici occidentali e pianure limitrofe.

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.