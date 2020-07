Venerdì 24 luglio scioperano i lavoratori somministrati della sanità: “Eroi di serie B” in presidio a Bologna

FeLSA CISL, Nidil CGIL e UILTemp hanno proclamato lo sciopero nazionale dei lavoratori somministrati impegnati nel comparto sanità per l’intera giornata di venerdì 24 luglio 2020, prevedendo per quella data un presidio nazionale presso il Ministero della Salute e altri quattro presidi regionali a Torino, Milano, Bologna e Pordenone.

Si tratta di infermieri, operatori sanitari, impiegati amministrativi all’accoglienza, altre figure, tutte “con scadenza”, che sono state in prima linea durante la pandemia, rischiando il contagio come i dipendenti pubblici/privati.

Spiegano i sindacati: “i lavoratori somministrati risultano esclusi, in quasi tutte le regioni, dai premi previsti (trattamenti economici accessori e integrativi) in favore del personale sanitario impegnato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, creando così situazioni di inconcepibile disparità tra lavoratori impegnati fianco a fianco nella lotta al virus”. I lavoratori lamentano anche di essere stati esclusi dall quote riservate nei concorso pubblici e dai percorsi di stabilizzazione.

“Uno sciopero proclamato per il riconoscimento del giusto merito per l’impegno e il lavoro svolto nella fase emergenziale, per avere gli stessi trattamenti e per dare stabilità e futuro ai rapporti di lavoro” concludono i sindacati.

A Bologna, il presidio regionale si terrà dalle ore 10 alle 13 sotto la sede della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro.