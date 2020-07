Unione Comuni Bassa Romagna. Previsti temporali intensi il 24 luglio 2020

Per la giornata di venerdì 24 luglio 2020 si prevede il passaggio di una perturbazione che interesserà tutta la regione Emilia-Romagna. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull’intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata di venerdì i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione. Per questo motivo la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emanato un’allerta arancione che interessa l’intero territorio regionale.