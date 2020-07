Ravenna. Musica senza barriere: un Quartetto per archi al centro Bosco Baronio

A Ravenna, all’interno del Programma “La musica senza barriere” con le formazioni da camera dell’Orchestra Cherubini sotto la direzione artistica Carla Delfrate, martedì 28 luglio, alle ore 16, presso il Plesso Socio Riabilitativo Bosco Baronio diurno e residenziale si esibirà, per ospiti e operatori, un Quartetto per archi in do maggiore n. 19 “delle dissonanze” KV 465 con Valentina Benfenati, Alessandra Pavoni Belli violini Marco Gallina viola Alessandro Brutti violoncello.

Questo evento, che segue quello già realizzati con successo presso altre strutture gestite dal Consorzio Selenia (Villanova e Lo Zodiaco), sarà un momento pieno di significato per tutti i partecipanti, sarà un momento di condivisione e di apertura, seppur virtuale del servizio alla città.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli “covid/19” e sarà aperto solo a ospiti e operatori.