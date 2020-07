Cervia. Interrogazione della Lega su sofferenza di essenze arboree in zona Canalino Milano Marittima

Corrisponde a verità che l’impianto di irrigazione de quo sia guasto ovvero funzionante a regime estremamente ridotto per cause a noi non note? E’ quanto i consiglieri comunali del Gruppo Lega a Cervia domandano in un interrogazione rivolta al Sindaco Medri.

“Abbiamo appreso da alcuni cittadini che a Milano Marittima, lungo le rive del Canalino, nella porzione compresa fra viale Matteotti e l’inizio di via Stazzone, quindi verso la pineta, il sistema di irrigazione sarebbe inspiegabilmente non funzionante – dichiarano dalla Lega -. In particolare, apparirebbe che tale problematica sia presente su ambo le sponde (nord e sud) e pertanto moltissime piante si starebbero seccando nonché tante altre sarebbero in grave sofferenza”.

“Non si ha notizia esatta se l’impianto d’irrigazione citato sia guasto o quant’altro, il dato di fatto è che, per una città che fa della cura del verde una sua bandiera – soprattutto in una zona così centrale e frequentata – tale situazione non sembra un buon biglietto da visita” sottolineano i consiglieri Dino Cellini, Enea Puntiroli, Stefano Versari, Daniela Monti e Gianluca Salomoni. “Tale circostanza, ci ha spinto a svolgere un sopralluogo ed effettivamente, sebbene gli scriventi non siano dei tecnici/botanici, qualcosa di anomalo al sistema di irrigazione sicuramente lo si può rilevare”