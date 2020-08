Nessun nuovo caso di Covid-19 a Ravenna. Piacenza, Reggio Emilia e Bologna le province più colpite nelle ultime 24 ore

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17 di sabato 1 agosto 2020

IL DATO ODIERNO – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.726 casi di positività, 56 in più rispetto a ieri, di cui 37 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Quasi 10.411 i tamponi effettuati da ieri. Un’azione di prevenzione e controlli che ha portato all’individuazione degli asintomatici attraverso tracciamento (14 casi); 7 positività sono state riscontrate in controlli a seguito di rientri dall’estero, che in Emilia-Romagna prevedono l’effettuazione di due tamponi naso-faringei nei 14 giorni di isolamento fiduciario; screening nel comparto della logistica e della lavorazione carni (17); tamponi pre-ricovero (2); screening con test sierologico (4 casi). Va sottolineato che a 30 persone il tampone è stato fatto quando erano già in isolamento.

Nei territori, il maggior numero di nuovi casi si concentra in tre province: Piacenza (15), Reggio Emilia (10) e Bologna (15). In tutte, efficace l’attività di controllo e prevenzione. In quella di Piacenza, dei 15 nuovi casi, 7 sono relativi a controlli nella logistica, 2 tamponi pre-ricovero o all’arrivo in Pronto soccorso, uno a un controllo prima dell’avvio di un incarico lavorativo, 2 in seguito a test sierologici preventivi, uno da tracciamento di un caso noto e 2 casi sporadici relativi a persone sintomatiche. Nella provincia di Reggio Emilia, dei 10 nuovo casi, 4 sono collegati a controlli nella logistica, 5 a quelli su rientri dall’estero e un caso estemporaneo di persona sintomatica. Infine, in quella di Bologna, dei 15 nuovi casi, 3 da controlli nella logistica, 8 da tracciamento o riconducibili a casi familiari noti, 2 da un focolaio noto in una Cra e 2 casi sporadici di persone sintomatiche.

I tamponi effettuati ieri sono 10.411, per un totale di 665.741. A questi si aggiungono anche 1.477 test sierologici.

I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.510 (14 in più rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.439 (+6).

LE TERAPIE INTENSIVE – Rimangono 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 67 (+8 rispetto a ) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

LE GUARIGIONI – I guariti salgono a 23.925 (+40): 174 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.751 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



I DECESSI – Purtroppo, si registrano due nuovi decessi, uno a Piacenza e uno a Reggio Emilia. Si tratta di un uomo e di una donna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

Bologna e Imola = 5.713 (+ 15 a Bologna di cui 7 sintomatici, Imola nessun nuovo caso)

5.713 (+ 15 a Bologna di cui 7 sintomatici, Imola nessun nuovo caso) Reggio Emilia = 5.106 (+ 10 di cui 5 sintomatici)

= 5.106 (+ 10 di cui 5 sintomatici) Piacenza = 4.625 (+15 di cui 3 sintomatici)

= 4.625 (+15 di cui 3 sintomatici) Modena = 4.132 (+ 3, di cui 2 sintomatici)

= 4.132 (+ 3, di cui 2 sintomatici) Parma = 3.772 (+ 6)

= 3.772 (+ 6) Rimini = 2.306 (+ 3 di cui 2 sintomatici)

Ravenna = 1.160 (invariato)

Ferrara = 1.088 (+ 4 nessun sintomatico)

= 1.088 (+ 4 nessun sintomatico) Forlì = 994 (invariato)

994 (invariato) Cesena = 830 (invariato) Aggiornamento provincia di Ravenna delle ore 18 di sabato 1 agosto 2020 Per il territorio provinciale di Ravenna non si registrano nuove positività, né decessi e né guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di , restano dunque 1.160, la cui distribuzione per comune risulta la seguente. 58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

542 Ravenna

145 Faenza

86 Cervia

70 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

46 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara