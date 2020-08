La Delegazione Fai di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina Terme e i lettori di Dante in Rete, promuove “La pineta salvata. Omaggio a Paolo e Francesca”, serie di visite guidate nella Pineta Ramazzotti di Lido di Dante.

Il percorso in circa tre ore si snoda dall’ingresso a Lido di Dante fino alla foce del Bevano, attraversando la pineta in gran parte distrutta da un incendio doloso nel 2012 e oggi in rinascita, simbolo di natura resiliente e di un ambiente naturale unico in tutto il litorale adriatico. La pineta Ramazzotti risale al 1881, quando cominciarono i lavori di rimboschimento con pino marittimo.

E’ una delle Pinete demaniali di Ravenna, acquisite dallo Stato Italiano dopo la Legge Rava del 16 luglio 1905, legge che iniziò un’opera di rimboschimento di gran parte della fascia costiera, dall’area ferrarese di Volano fino a quella ravennate di Pinarella di Cervia. Nel 2012 un enorme incendio ha devastato circa 65 ettari di vegetazione: oggi le zone percorse dal fuoco sono rinate in maniera spontanea e alcune specie si sono addirittura avvantaggiate dei nuovi spazi aperti: orchidee, rapaci e rettili e il succiacapre, un rondone notturno proveniente dall’Africa che nidifica a terra. La pineta rientra oggi nelle zone protette del Parco del Delta del Po e costituisce uno degli ambienti di maggior valore naturalistico dell’intero litorale adriatico.

I lettori di Dante in Rete, durante il percorso, leggeranno il Quinto Canto dell’Inferno di Dante, “su la marina ove il Po discende”, per citare la terra natale di Francesca Da Polenta.

La Pineta Ramazzotti e foce Bevano è inserita nel censimento Fai “I Luoghi del Cuore”: è possibile votare online, all’indirizzowww.iluoghidelcuore.it oppure prima della visita.

L’evento si colloca all’interno della programmazione per la Settimana Rosa e ha già riscosso l’interesse del pubblico. Le passeggiate si svolgeranno fino a giovedì con partenza alle 7, venerdì e domenica con partenza alle 8.30. Punto di ritrovo al parcheggio di Viale Guido del Duca a Lido di Dante. E’ richiesta la prenotazione sul sito www.ravennaexperience.it