Nasce “Infomare-ER”, app studiata per il turista balneare: info su meteo, mare e balneabilità

Ansa Emilia Romagna informa che è nata una nuova applicazione per smartphone (Android da oggi e a breve per iOS) disponibile in versione beta sperimentale in lingua italiana e inglese denominata ‘Infomare-ER‘. Dal prossimo anno usciranno anche le versioni in francese, tedesco e russo. L’app è studiata appositamente per avere tutti i dati aggiornati sul meteo e sulla qualità delle acque del mare di 108 diverse località della riviera emiliano-romagnola: le informazioni saranno a portata di mano dei turisti e dei frequentatori dei lidi. L’app è stata realizzata dal consorzio Proambiente – Tecnopolo Bologna Cnr, su incarico di Arpae, con il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale Por-Fesr della Regione Emilia-Romagna.

“Informare E-R” fornisce al turista / bagnante informazioni pratiche che vanno dal meteo (nuvolosità, piovosità, temperatura dell’aria e dell’acqua, direzione e intensità del vento, umidità) a informazioni su correnti marine, onde e anche su eventuali divieti di balneazione temporanei locali. Ansa Emilia Romagna specifica che i dati sono disponibili in tempo reale, aggiornati ogni 3 ore (ogni 15 minuti per le informazioni sulla balneazione e piovosità), con previsioni a 24 ore che, da settembre 2020, saranno riferite alle 48 ore.