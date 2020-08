Ravenna. Nutrie catturate ed uccise in modo crudele. L’AIDAA: presenteremo esposto alla Procura

Un esposto alla procura della repubblica di Ravenna per chiedere verifiche sulle modalità di cattura ed uccisione delle nutrie nella provincia, è quanto intende presentare l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA, in seguito a diverse segnalazioni recentemente raccolte. Secondo l’associazione le catture e uccisioni non sono avvenute nel rispetto delle indicazioni di legge bensì in maniera crudele.

“Le segnalazioni che ci giungono da diversi paesi ed in particolare dalle vicinanze del parco di Mirabilandia parlano di nutrie catturate con gabbie trappola e lasciate per molte ore in sofferenza sotto il sole che in questi giorni ha raggiunto nelle campagne del ravennate i 40 gradi – si legge in una nota dell’associazione AIDAA- per poi essere soppresse pare a fucilate”.

“Per questi motivi- conclude la nota AIDAA- oggi invieremo un esposto alla procura, una nota all’Ispra e stiamo valutando di chiedere le verifiche da parte degli ispettori del ministero in merito al contenuto della stessa ordinanza”.