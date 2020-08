Nuova Passeggiata ecologica alla scoperta della pineta di Cervia: saranno liberati gheppi e rapaci

Dopo il successo della prima iniziativa del 27 luglio, è in programma lunedì 10 agosto (per Cervia Festa di San Lorenzo) una nuova Passeggiata ecologica in pineta. L’appuntamento è fissato alle ore 17,30 all’ingresso della pineta di Milano Marittima, antistante lo Stadio dei Pini Germano Todoli, e la visita guidata alla pineta si svolgerà in un percorso vicino. È un segnale di ripresa e di continuità di un’iniziativa particolarmente apprezzata da turisti e cervesi, dopo la pausa forzata dell’emergenza COVID-CORONAVIRUS e si svolge all’aperto con l’obbligo di mascherina e del distanziamento sociale.

La passeggiata, è finalizzata a scoprire lo scrigno naturalistico dell’antico bosco litoraneo cervese, con la guida di Guerrino Gori, etologo e naturalista, dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFOR) delle Province di Ravenna e Ferrara. È prevista un’introduzione storica a cura di Renato Lombardi sulla pineta e su Milano Marittima. Nel corso dell’iniziativa verranno liberati da Alberto Grandi due gheppi e un rapace notturno, curati dal Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Ravenna gestito dall’Associazione “Amici degli animali”.

La partecipazione è gratuita, ma per l’iscrizione è necessario telefonare al numero di Guerrino Gori. 338 7868192.

Al termine della “Passeggiata” Guerrino Gori provvederà a sorteggiare gratuitamente tra i partecipanti uno dei suoi libri delle 14 opere pubblicate e alcune suggestive immagini a colori di ambienti naturali, del formato di cm. 30×20. Verranno anche sorteggiate alcune pubblicazioni storiche su Cervia e Milano Marittima a cura di Renato Lombardi e una pubblicazioni di carattere artistico ed ecologico di Alteo Missiroli. L’iniziativa è particolarmente gradita e seguita con interesse.

La “Passeggiata” è promossa dall’Associazione Culturale La Pineta APS, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casa delle AIE, con il Comune di Cervia (per quanto riguarda il Verde pubblico e la Vigilanza pinetale), con il Consiglio di Zona di Milano Marittima,, con l’’ANFOR (Ass. Nazionale Forestali), con le Terme di Cervia e si avvale della promozione informativa della Pro Loco di Milano Marittima.

Si segnala inoltre per i partecipanti la possibilità di visitare la mostra all’aria aperta allestita nelle vicinanze del percorso della passeggiata, denominata “Ri-nascita pineta” che documenta la rinascita della pineta dopo la terribile tromba marina del 10 luglio 2019, allestita a cura del del Gruppo Fotografico MUSA Cervia (coordinatrice Manuela Guarnieri). La passeggiata riveste un rilievo dal punto di vista culturale e turistico e valorizza una delle componenti più importanti dell’offerta turistica cervese all’insegna dell’affermazione del binomio turismo e ambiente.