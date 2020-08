Coronavirus. Sul focolaio faentino interviene il Sindaco Malpezzi: in atto procedure per ricostruire la catena dei contatti

Sui caso dei ragazzi faentini risultati positivi al coronavirus, dopo un viaggio in Grecia è intervenuto ieri, 10 agosto, il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi: “Purtroppo in questi ultimi giorni, ci sono stati diversi casi di positività nella nostra città. Nel caso specifico, si tratta di un focolaio importato da giovani al rientro da una vacanza in Grecia”.

“Purtroppo, la loro positività al virus è stata diagnosticata soltanto alcuni giorni dopo il rientro, a seguito del manifestarsi dei primi sintomi. Ciò ha determinato alcuni contagi anche con persone nel frattempo venute a contatto con loro” spiega il primo cittadino .

Nell’impossibilità di diffondere i nomi degli interessati, per motivi di privacy, Malpezzi chiarisce che “i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL hanno già attivato le procedure per ricostruire la catena dei contatti a rischio nel frattempo intervenuti” e raccomanda a tutti coloro che per lavoro o per turismo si rechino in zone maggiormente a rischio, “di rispettare scrupolosamente le prescrizioni igienico-sanitarie ben note, anche qualora nel Paese visitato vigessero misure meno restrittive delle nostre. Inoltre, al rientro da Paesi extra Schengen è necessario rispettare le prescrizioni previste dall’Ordinanza regionale, mentre in caso di rientro da Paesi dell’area Schengen, è opportuno comunque sottoporsi volontariamente al test sierologico, limitando i contatti con altri soggetti, in attesa dei relativi riscontri.