Covid-19. Focolaio a Brisighella, il Sindaco: “Fate attenzione a rispettare le norme”

“In relazione al focolaio di COVID19 accertato tre giorni fa – scrive oggi, 14 agosto, il Sindaco del Comune di Brisighella Massimiliano Pederzoli – sono purtroppo emersi 3 nuovi positivi, asintomatici. Vi chiediamo di prestare sempre particolare attenzione nel rispettare le norme per il contrasto alla diffusione del virus. Cogliamo l’occasione per augurarvi Buon Ferragosto, soprattutto in un anno molto difficile come questo”.