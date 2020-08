Cervia tra i comuni coinvolti nel progetto ‘Stimare’: a difesa del litorale per prevenire l’erosione costiera

Per il secondo anno consecutivo si svolgerà l’innovativo progetto di Ricerca “Stimare – Strategie Innovative per il Monitoraggio ed Analisi del Rischio Erosione”. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, mira ad individuare strategie per contrastare il rischio di erosione costiera e vede coinvolta un’ampia rete di partner, tra cui i Comuni di Riccione, Cervia e Misano per l’Emilia Romagna, il Politecnico di Bari e l’Università di Bologna e i Comuni di Margherita di Savoia e Monopoli per la Puglia.

“Stimare” è un progetto che raccoglie un team multidisciplinare di ingegneri costieri e meccanici, geologi, ecologi, geomatici ed urbanisti, che lavorano insieme per mettere a punto strategie innovative e sostenibili di protezione e gestione dei litorali, definire metodi di monitoraggio costiero facilmente ripetibili, efficaci e a basso impatto ambientale, sviluppare sinergie con Cittadini, Istituzioni, Aziende del tettorio e turisti per aumentare la sensibilità sul tema dell’erosione costiera e la tutela del territorio.

Lo studio è attualmente in corso ed è svolto in collaborazione con l’Istituto Troisi Ricerche, specializzato in indagini sociali, di mercato e di opinione, che ha messo a punto assieme ai ricercatori del Politecnico di Bari e dell’Università di Bologna un questionario disponibile al link seguente: https://it.research.net/r/ProgettoStimare2020