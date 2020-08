Ausl Romagna: Al via i test Covid per il personale scolastico. Modalità di prenotazione e numeri utili  

Sono partiti i test sierologici per il personale scolastico. Sono rivolti al personale docente e non docente operante nelle scuole per l’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. Vengono effettuati gratuitamente e su base volontaria fino al 7 settembre. Come annunciato, da oggi sul sito dell’Ausl Romagna sono presenti tutte le modalità per poterli effettuare.

Nello specifico, il personale interessato potrà effettuare il test presso il proprio Medico di Famiglia, qualora aderisca all’iniziativa.

Sul sito aziendale, al link https://www.auslromagna.it/notizie/item/3049-coronavirus-test-personale-scolastico-romagna sono caricati gli elenchi dei medici che hanno aderito per i vari ambiti territoriali. Tali elenchi saranno aggiornati in caso di nuove adesioni. Qualora il proprio medico aderisca all’iniziativa, l’utente potrà concordare direttamente con lui le modalità di svolgimento del test.

Il personale scolastico il cui medico non aderisce all’iniziativa, così come il personale scolastico “fuori sede” che non ha un proprio medico presso il domicilio lavorativo, potrà invece eseguire il test presso le strutture dell’Ausl Romagna. Per farlo occorrerà prenotarsi, nel seguente modo: – al medesimo link (

https://www.auslromagna.it/notizie/item/3049-coronavirus-test-personale-scolastico-romagna ) sarà possibile compilare, e inviare direttamente, il format informatizzato di richiesta. Il personale scolastico sarà poi ricontattato per un appuntamento.

Al fine di facilitare le attività di organizzazione per l’esecuzione del test per il personale scolastico richiedente, l’Azienda Usl della Romagna confida nella massima collaborazione dei Responsabili/Dirigenti delle sezioni di nido/scuola/Istituti scolastici, per la eventuale predisposizione degli elenchi del personale interessato da inviare alle e-mail sotto indicate, in sostituzione dell’invio del modulo di adesione per ogni singolo operatore :

Forlì: testscuola.forli@auslromagna.it

Ravenna: testscuola.ravenna@auslromagna.it

Lugo: testscuola.lugo@auslromagna.it

Faenza: testscuola.faenza@auslromagna.it

Cesena: testscuola.cesena@auslromagna.it

Rimini: testscuola.rimini@auslromagna.it

Per informazioni, oltre agli indirizzi email sopra riportati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici negli orari indicati:

Forlì: 338 3045543, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18.00;

Ravenna: 0544 287110 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13;

Faenza: 0546 601368 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13;

Lugo: 0545 214505 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13;

Cesena: 0547 394051 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Rimini: 0541 707688 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.