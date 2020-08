FIAB Ravenna: pedalata con visita a Palazzo Tozzoni ad Imola

Sabato 29 agosto FIAB Ravenna propone una ciclo-escursione in perfetto stile intermodalità bici + treno. “Come dimostra la Prima indagine nazionale dell’Università dell’Insubria e FIAB, pubblicata sul sito nazionale di FIAB-Onlus, il 32% dei cicloturisti italiani usa anche il treno – spiegano da FiabRavenna – . L’indagine ha messo in luce anche altri aspetti del cicloturismo in Italia: si tratta di vacanze lente fatte soprattutto in coppia (28%) o con gli amici (23%); le tappe giornaliere, per il 70%, si aggirano tra i 50 e i 70 chilometri e la durata media della vacanza è di 5 notti. L’accoppiata treno+bici si rivela un elemento fondamentale per la crescita del cicloturismo nel nostro Paese e conferma le scelte virtuose e vincenti fatte da quei territori che hanno creduto agli investimenti in infrastrutture per la ciclabilità abbinati a iniziative e servizi di intermodalità per i viaggiatori in bicicletta”.

Sabato mattina partenza prevista alle 8:00 da Piazza San Francesco. Con un percorso di circa 50 km su strade a bassa percorrenza si attraverseranno Godo, Russi, Cotignola e Solarolo.

Giunti ad Imola, è in programma la visita a Palazzo Tozzoni che farà un’apertura straordinaria al pubblico per FIAB Ravenna. Il prezzo del biglietto d’ingresso sarà da pagare sul posto. Palazzo Tozzoni è un antico palazzo di Imola, già appartenente alla famiglia Tozzoni. Donato alla città da Sofia Serristori Tozzoni nel 1978, dal 1981 è stato trasformato in museo civico. Il palazzo conserva ancora oggi arredi, suppellettili e ricordi della famiglia a cui è appartenuto.

Al termine della visita, un pranzo al sacco in un’area verde e quindi si rientrerà a Ravenna in treno. Il collegamento Imola-Ravenna tramite il Romagna Line prevede treni con trasporto bici ogni ora. Maggiori dettagli sono presenti sul sito www.fiabravenna.com