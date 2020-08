Ultimo giorno per iscriversi all’Urban Trail Ravenna Città d’acque. Già 300 gli iscritti

Alla mezzanotte di giovedì 27 agosto su www.endu.net si chiuderanno le iscrizioni on-line per l’Urban Trail Ravenna Città d’acque, la manifestazione dedicata al connubio tra benessere e cultura – organizzata da Trail Romagna e Comune di Ravenna – che domenica prossima attraverserà le vie d’acqua reali e dimenticate di Ravenna ed eccezionalmente l’antica cinta muraria.

Al momento sono 300 gli iscritti che, con partenze scaglionate dalle 5:55 alle 8:00, affronteranno i due percorsi di 5 e 12 km con partenza e arrivo allo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna.

Sarà ancora possibile invece prenotarsi su www.trailromagna.eu per le visite guidate che racconteranno quattro storie di Ravenna dedicate all’acqua: bonifiche e acqua potabile di cui ci parlerà in itinere Tito Menzani, le vie d’acqua della città antica, oggetto della visita di Giovanna Montevecchi, gli edifici notevoli che si affacciavano sull’acqua illustrati da Massimiliano Casavecchia e una passeggiata sulle tracce di un percorso che segue lo scorrere delle acque, condotta da Mauro Mazzotti.

L’edizione 2020 “Urban Trail” osserverà i protocolli anti covid-19 sviluppati dal Coni per l’atletica leggera. Le norme di partecipazione oltre alle partenze scaglionate, all’obbligo della mascherina nell’attraversamento dell’area partenza e arrivo, all’autosufficienza dei ristori, all’autocertificazione e al triage al quale saranno sottoposti i partecipanti, prevedono tutta la fase di prenotazione e iscrizione completamente digitalizzata.

Per le medesime ragioni di sicurezza, il giorno della manifestazione non sarà possibile iscriversi nemmeno alle visite guidate.