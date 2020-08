Piano Infraregionale delle Attività Estrattive. Mercoledì 16 settembre la prima seduta di consultazione preliminare

La Provincia di Ravenna ha avviato le attività relative alla Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e con Atto del Presidente della Provincia n. 82 del 24/08/2020 ha approvato il “Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi”.

L’iter di formazione e approvazione del Piano segue quanto indicato dalla L.R. 24/2017 e prevede l’attività di consultazione preliminare prevista all’art. 44 rivolta all’Autorità e ai soggetti ambientalmente competenti.

L’art. 44 della L.R. 24/2017 prevede inoltre che, nel corso dell’elaborazione del Piano, l’amministrazione procedente abbia la facoltà di svolgere una prima fase dei percorsi partecipativi e di consultazione con riferimento ai contenuti pianificatori preliminari indicati dal comma 3 dello stesso articolo.

Intendendo aderire a questa opzione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei portatori degli interessi diffusi, la Provincia di Ravenna convoca una prima seduta di consultazione preliminare per il giorno mercoledì 16 settembre p.v. alle ore 14,30

L’incontro, che avrà lo scopo di presentare il Documento preliminare per poi acquisire contributi conoscitivi e valutativi, avverrà in presenza presso la sede della Provincia di Ravenna, sala del Consiglio Provinciale, Piazza Caduti per la Libertà, 2 III piano e sarà inoltre possibile partecipare da remoto.

Al fine di organizzare l’iniziativa in uno spazio idoneo a garantire il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, con la presente siamo a chiedere agli interessati di comunicare all’indirizzo mail ufficiodipiano@mail.provincia.ra.it entro venerdì 11 settembre p.v. il nominativo del partecipante.

Per quanti intendessero partecipare da remoto, si chiede di comunicare all’indirizzo mail ufficiodipiano@mail.provincia.ra.it entro venerdì 11 settembre p.v., il nominativo e il contatto e-mail del partecipante, al quale verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Il “Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi” relativo alla Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive è disponibile al link: www.provincia.ra.it/ufficiodipiano