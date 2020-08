Cervia. Proseguono gli incontri della 34° edizione de “La smielatura. Una settimana dolce come il miele”

“La smielatura. Una settimana dolce come il miele” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura BRUSI e Le Brusine di Cervia promuovono con il patrocinio del Comune di Cervia e in collaborazione con l’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” e il Consorzio Cervia Centro.

La manifestazione “Una settimana dolce come il miele” pone l’attenzione alla massima salvaguardia delle api, come sentinelle dell’ambiente e principali impollinatori e come componenti essenziali della catena della vita.

Venerdì 28 agosto Serata dedicata ai bambini, alle ore 21.00, in piazzetta Pisacane cura della Libreria Bubusettete, saranno presentati i libri illustrati “Diventare Regina” e “Vita da Ape”.

Nel rispetto delle norme del DPCM 11 giugno 2020 è necessario prenotarsi presso la Libreria Bubusettete al numero 391.1733112.

Alle ore 22,30 “Come riconoscere il miele” (colore, aroma, sapore) a cura dell’apicoltore, degustatore Cesare Brusi con una degustazione guidata.

Sabato 29 agosto dalle ore 18 in piazzale Ascione (Viale Roma), con il “Mercatino dei mieli, delle erbe e dei prodotti naturali”.

Ore 21, in piazza Pisacane-Delle Erbe, il celebre giornalista, scrittore, gastronomo e Premio Bancarella Graziano Pozzetto presenterà due libri. Il primo è una ricostruzione contenuta nelle pagine dell’“Enciclopedia enogastronomica della Romagna – Volume III “Prodotti, specialità della Romagna (ed. Il Ponte Vecchio). Il secondo è “Tonino Guerra, il cibo e l’infanzia” (ed. Il Ponte Vecchio), dedicato al grande poeta nel centesimo anniversario dalla nascita.

Alle ore 22,30 “Piccola smielatura finale”

Mostra delle Tende da Spiaggia dell’Antica Stamperia Pascucci 1826

In base alla nuova ordinanza ministeriale, dalle ore 18 è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di 1 metro.

Il miele della settimana lo trovate al chiosco “LE BRUSINE” di Piazza Pisacane a Cervia

Per informazioni Cesare Brusi – Tel. e WhatsApp 335/8484657