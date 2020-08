Marina di Ravenna. Cena giappo-gnola al Charlie Beach Restaurant organizzata da Ravenna Parkinson

Al Charlie Beach Restaurant Cafè di Marina di Ravenna, giovedì 3 settembre alle 20:30, è in programma un cena giappo-gnola in spiaggia organizzata da Ravenna Parkinson, associazione fondata e promossa da volontari con lo scopo di essere d’aiuto a tutti gli ammalati e ai loro familiari e perseguire attività ed iniziative per promuovere il loro benessere.

Chef e sommelier della cena sarà Saori Suzuki che ha pensato a un originale menù giapponese composto da un antipasto, un primo e un secondo accompagnato da una degustazione di vini Romagnoli, il tutto a € 35 a persona.

È una serata di sensibilizzazione della malattia del Parkinson e parkinsonismi.

Le donazioni raccolte durante l’evento saranno utilizzate per la realizzazione di progetti presenti e futuri dell’associazione Ravenna Parkinson.

Per prenotazioni telefonare al 0544 421775