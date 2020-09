A settembre a Bagnacavallo arriva “Verde brillante”: un festival per i bambini lungo un mese

Si intitola Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura il progetto pensato dalle associazioni promotrici di Bagnacavallo Città dei bambini assieme al Comune per tutto il mese di settembre. L’iniziativa, che tradizionalmente si tiene in maggio, è stata riprogettata nel corso dell’estate e proporrà piccoli spettacoli, laboratori e letture e molto altro in parchi e aree verdi del territorio, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Il programma è coordinato dall’associazione Comunicando assieme a Cercare la Luna e Doremi.

«Settembre diventa un momento per ripartire dalle piccole cose, dalla bellezza, da quello che abbiamo a disposizione fuori e dentro di noi, un pretesto per ritrovare il piacere delle cose semplici, che in questo particolare momento storico abbiamo riscoperto – spiegano gli organizzatori. – Diventa un’occasione per tornare a sentire, assaporare, gustare, soffermarsi, osservare e meravigliarsi. Cercare un altro ritmo, godere dei benefici che lo stare fuori ci offre, cogliere le opportunità di apprendimento che lo spazio esterno può favorire.»

Le iniziative saranno rivolte a bambine e bambini di diverse fasce d’età e si articoleranno fra Giardino dei Semplici, Parco delle Cappuccine, Podere Pantaleone e Campo di HumuSapiens. «La scelta di questi spazi non è fatta soltanto per rispettare le normative sul distanziamento – continuano gli organizzatori – ma è legata al diritto dei bambini di vivere la natura come luogo di apprendimento, per potersi confrontare con il mondo vero, riconoscendone il valore e le potenzialità nello sviluppo.»

Il percorso di Verde brillante, che si snoderà fra arte, parole, suoni e silenzi, partirà nel fine settimana del 4, 5 e 6 settembre per continuare poi per tutto il mese. In programma ci sono spettacoli di improvvisazione, narrazione, disegno dal vivo, burattini, marionette e musica. Poi esperienze di land art, laboratori su piante, orti, giardini, stampe vegetali, yoga e letture in musica e in inglese. Anche i giochi saranno all’insegna dell’ecologia, in un intenso mese che avrà come regina incontrastata la natura grazie a un percorso attraverso le infinite possibilità che offre.

Verde brillante è realizzato in collaborazione con le associazioni Circolo 22, HumuSapiens, Il Cerchio tondo, Lestes, Sahaja Yoga Italia, Primola Cotignola e Aiyb (Associazione Italiana Yoga Bambini) e con il sostegno di Ravaioli Legnami, Natura Nuova e Le Nuvole.

L’accesso a luoghi, eventi e laboratori sarà contingentato e su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. Prenotazioni obbligatorie entro due giorni prima di ogni singola iniziativa.

Info e prenotazioni: 339 4359583 (Margherita) – 347 3081464 (Patrizia) – FB: Bagnacavallo Città dei bambini