Grande partecipazione alla pulizia della spiaggia della foce Bevano. Cittadini e volontari in una mostra fotografica a Lido di Classe 

Giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 20.30, inaugurazione di una piccola mostra fotografica presso il Cinema Arena del Sole di Lido di Classe. Il fotografo bolognese Ivano Bastelli, ospite da tanti anni del Lido, ha voluto omaggiare la località balneare e i cittadini che hanno prestato la loro opera per far conoscere e proteggere la Riserva naturale “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano”.

Saranno esposte fotografie che ritraggono i numerosi partecipanti al lavoro di pulizia della spiaggia di domenica 30 agosto, spiaggia poi riaperta lunedì 31 dopo la fine del periodo riproduttivo dell’avifauna. Oltre cinquanta persone, nonostante il maltempo, si sono alternate per raccogliere una trentina di sacchi di rifiuti. Raccolta anche una cassetta di vetro e lattine, differenziata e conferita a parte dai volontari. Ventidue le boe spiaggiate recuperate che, grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali e ai loro addetti operanti nella Riserva è stato possibile riciclare evitando l’incenerimento. Le boe sono state ritirate dal Circolo Nautico del Savio e dal Circolo Subacqueo Ravennate, che ringraziamo.

Un nuovo appuntamento per la pulizia nei luoghi dove ha nidificato l’avifauna è previsto per domenica 27 settembre, con l’ormai tradizionale “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente. La pulizia si svolgerà a Lido di Dante, Lido di Classe e Marina di Ravenna.

Insieme alle foto dei volontari saranno esposti all’Arena del Sole alcuni bellissimi ritratti dei fratini nati quest’anno nella Riserva. Saranno presenti volontari delle associazioni che per oltre un mese e mezzo hanno presidiato la nidificazione in corso, a disposizione per le domande del pubblico.

Un’altra occasione, dunque, per ringraziare, anche da parte dei fratini, tutti i cittadini e Lido di Classe dell’ospitalità ricevuta! Si ringraziano anche i Carabinieri Forestali – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e la Polizia Municipale. Appuntamento a partire dalle 20.30 presso l’area verde del Cinema Arena del Sole in via Marignolli 26 a Lido di Classe (RA). Sarà offerto un piccolo rinfresco.

La mostra terminerà domenica 6 settembre, alla chiusura delle attività del Cinema Arena del Sole, che si ringrazia per la collaborazione.

Le Associazioni Associazione Naturista Ravennate, C.L.A.M.A. Ravenna onlus, E.N.P.A. Ravenna, GEV Faenza, Italia Nostra – sezione di Ravenna, L’Arca AdV, Legambiente Ravenna Circolo Matelda, O.I.P.A. Ravenna, V.A.B. Emilia-Romagna, WWFaenza onlus, Associazione WWF Ravenna.