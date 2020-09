Covid. Il Sindaco di Cervia: “Necessario confronto con AUSL per fare il punto sulla situazione”

Il Sindaco di Cervia, Massimo Medri, fa il punto della situazione sulla pandemia: “Le strutture sanitarie del nostro Paese continuano a essere sotto pressione. Anche nella nostra città viviamo con apprensione l’analisi dei dati giornalieri dei contagi da Coronavirus, pur nella consapevolezza che la situazione è continuamente monitorata e controllata dall’AUSL. Ci rendiamo conto dello sforzo straordinario compiuto e delle criticità tutt’ora presenti nelle organizzazioni sanitarie; ma proprio per questo, crediamo sia necessario un confronto con gli organismi dirigenti dell’AUSL, per fare il punto sulla situazione e per delineare insieme un percorso di consolidamento e qualificazione dei servizi e dei presidi socio-sanitari sul nostro territorio. A questo scopo, sarà convocata a breve la commissione consiliare competente unitamente ai dirigenti dell’AUSL.”