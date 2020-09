FIAB Ravenna: cloescursione ad Alfonsine, sabato 5 settembre

Sabato mattina 5 settembre FIAB Ravenna organizza una cicloescursione Alfonsine. Il ritrovo è previsto alle 8 in Piazza San Francesco e da lì inizierà la pedalata verso Godo, Russi, Piangipane e Bagnacavallo per arrivare ad Alfonsine.

“Alfonsine è situata nell’entroterra della pianura ravennate, lungo la strada statale 16 Adriatica, che collega Ravenna a Ferrara – spiegano da Fiab – . E’ una tranquilla località della “bassa” ravennate, una città nuova, rinata dopo i danni subiti nella seconda guerra mondiale, con una calda piazza principale tipica dei piccoli centri urbani della campagna romagnola. Si riparte quindi sullo stesso tracciato, pedalando lungo strade a basso traffico e percorsi ciclabili per rientrare a Ravenna per le ore 12:00, dopo aver percorso in totale circa 50 km”.

Maggiori dettagli sono presenti sul sito www.fiabravenna.com

Sono garantite le misure anti Covid