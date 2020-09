Casola Valsenio. Al Giardino delle Erbe Officinali settembre è il mese di decotti e tisane

Tutte le domeniche alle ore 10, 15 e 16, visita esperienziale “Tisane, infusi e decotti”, con introduzione ai benefici delle piante officinali, per scoprirne l’estrazione di principi attivi tramite l’uso più comune: la tisana. La raccolta e l’infusione verranno eseguite insieme ai partecipanti. Venerdì 4 settembre alle ore 21 “Il giardino e la luna”, una visita notturna al giardino illuminato dalla luna, tra rumori e profumi che si risvegliano solo al calar del sole.

Gli appuntamenti della Rocca di Riolo iniziano lunedì 7 settembre alle ore 20 con “Assaggi di storia” nel fossato della Rocca, a seguire visita guidata con degustazione a cura di una cantina locale. Durante la visita letture di ricette storiche, in cui Caterina, utilizzava il vino come ingrediente caratterizzante. Sabato 12 settembre alle ore 17 “L’acqua di lunga vita e altre ricette”, visita alle sale della Rocca con racconti di Caterina Sforza, gli esperimenti e i segreti miracolosi dell’acqua celeste e domenica 13 settembre alle ore 18, visita guidata “Alla corte di Caterina” durante la quale la Signora delle Romagne accompagna i visitatori con racconti e leggende della propria vita. Per finire domenica 27 settembre alle ore 15 “Caterina donna d’amore e di passione”, visita guidata in compagnia di una Caterina pronta a raccontare ai visitatori gli amori che hanno stravolto la sua vita.