Volontari a caccia di plastica nelle spiagge e negli stradelli di Marina di Ravenna con la Onlus PlasticFree

Domenca 27 settembre alle 9, appuntamento per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente con la raccolta di plastica e rifiuti nelle spiagge e negli stradelli di Marina di Ravenna assieme ai volontari dell’associazione Plastic Free Onlus. L’evento si pone come momento conclusivo della tre giorni “Puliamo il mondo”, manifestazione organizzata da Legambiente e giunta quest’anno alla XXVIII edizione.

Il punto di incontro per tutti i partecipanti è nei pressi della pineta di Marina di Ravenna, in via Ciro Menotti 10. Non è necessario iscriversi ma chi volesse può farlo attraverso il link www.plasticfreeonlus.it/eventi/27-sett-ravenna/.

“Come associazione Plastic Free – spiega Lorenzo Zitignani – organizzeremo in contemporanea in tutta Italia molti appuntamenti in occasione di “Puliamo il mondo”, quello di Marina di Ravenna vuole essere l’evento principale. Sono stati coinvolti l’assessorato all’ambiente e quello allo sport del Comune di Ravenna, dunque dovrebbero partecipare anche sportivi delle squadre ravennati di calcio, basket e volley, oltre al Circolo Velico di Marina di Ravenna e l’associazione ambientale Cestha. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone alla cura dell’ambiente, prendendosene cura ed evitando di gettare immondizia, soprattutto di plastica, nella natura.

Per maggiori info: https://www.plasticfreeonlus.it/

Referenti:

Marzia Giorgio 347 9015685

Lorenzo Zitignani 349 7408765